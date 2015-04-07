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السجن 3 سنوات لإخوانى بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بسوهاج

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السجن 3 سنوات لإخوانى بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بسوهاج السجن 3 سنوات لإخوانى بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بسوهاج
قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "ياسر.ح.ى"، مقيم بمركز المراغة، وينتمى إلى جماعة الإخوان حضوريًا بالسجن 3 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين صالح محمد صالح وطارق صلاح حامد بأمانة سر طه حسين وعادل أبو الريش.

تعود أحداث القضية لعام 2014 بدائرة مركز المراغة عندما وجهت النيابة العامة تحت إشراف المستشار المحامى العام لنيابات شمال سوهاج للمتهم تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، هدفها تكدير السلم العام، للإضرار بمؤسسات الدولة، والتخريب والتحريض على العنف وتعطيل أحكام الدستور، بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وتكدير الأمن العام، والاشتراك فى مظاهرات بدون تصريح.

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مصر 365