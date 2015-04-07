حازم أبو إسماعيل ينكر أمام محكمة جنايات الجيزة سبه رجال الشرطة

أنكر حازم صلاح أبو إسماعيل، أمام محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد محمود محمد، المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بـ6 أكتوبر، الاتهامات الموجهة إليه بسب رجال الشرطة، مشيرا إلى أنه يطعن على التقرير الفنى الخاص بتفريغ المقاطع المسجلة التى حملت عبارات السب والقذف.

واستند "أبو إسماعيل" فى طعنه على التقرير الفنى الخاص بتفريغ الفيديو إلى عدم تأهيل الخبير الفنى، زاعماً انه خريج دبلوم صنايع، منتقدا عدم قيامه بمطابقة الصوت الموجود فى الفيديو ببصمة صوته.

وسألت هيئة المحكمة المتهم "أبو إسماعيل" عن كون الصوت الذى تضمنه المقطع صوته أم لا، فأجاب: "لا مش صوتى".