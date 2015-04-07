أخبار عاجلة

الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حازم أبو إسماعيل ينكر أمام محكمة جنايات الجيزة سبه رجال الشرطة

Google+ Print
حازم أبو إسماعيل ينكر أمام محكمة جنايات الجيزة سبه رجال الشرطة حازم أبو إسماعيل ينكر أمام محكمة جنايات الجيزة سبه رجال الشرطة
أنكر حازم صلاح أبو إسماعيل، أمام محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد محمود محمد، المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بـ6 أكتوبر، الاتهامات الموجهة إليه بسب رجال الشرطة، مشيرا إلى أنه يطعن على التقرير الفنى الخاص بتفريغ المقاطع المسجلة التى حملت عبارات السب والقذف.

واستند "أبو إسماعيل" فى طعنه على التقرير الفنى الخاص بتفريغ الفيديو إلى عدم تأهيل الخبير الفنى، زاعماً انه خريج دبلوم صنايع، منتقدا عدم قيامه بمطابقة الصوت الموجود فى الفيديو ببصمة صوته.

وسألت هيئة المحكمة المتهم "أبو إسماعيل" عن كون الصوت الذى تضمنه المقطع صوته أم لا، فأجاب: "لا مش صوتى".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365