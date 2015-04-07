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وفاة مدرس بناصر الثانوية الفنية بالفيوم بعد سقوط مثقاب التفريغ فوق رأسه

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وفاة مدرس بناصر الثانوية الفنية بالفيوم بعد سقوط مثقاب التفريغ فوق رأسه وفاة مدرس بناصر الثانوية الفنية بالفيوم بعد سقوط مثقاب التفريغ فوق رأسه
لقى صالح حسن صالح، رئيس قسم الأجهزة الدقيقة بمدرسة ناصر الثانوية الصناعية بالفيوم مصرعه، فور سقوط مثقاب ماكينة تفريغ فوق رأسه أثناء عملية التحميل، حيث تم نقله إلى المستشفى وتوفى فور وصوله.

فيما أصدر الدكتور محمد يوسف وزير الدولة للتعليم الفنى والتدريب تعليماته إلى المهندس أحمد محمود عثمان، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفنى بإحالة الموضوع للشئون القانونية للوقوف على أسباب الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة صرف المستحقات المالية لأسرة المتوفى، كما طلب من محمود حسن أبو الغيط مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم لتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد وحضور الجنازة.

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