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"أمن الجيزة": مسجل خطر سبق حبسه وراء إطلاق الرصاص على قسم إمبابة (تحديث)

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"أمن الجيزة": مسجل خطر سبق حبسه وراء إطلاق الرصاص على قسم إمبابة (تحديث) "أمن الجيزة": مسجل خطر سبق حبسه وراء إطلاق الرصاص على قسم إمبابة (تحديث)
أفاد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، بشأن إطلاق الرصاص أمام قسم شرطة أمبابة، أن مسجل خطر يدعى "طارق.م" 49 سنة مبلط سيراميك أطلق الرصاص على قوات الأمن أمام القسم، مما أدى أدى إلى إصابة أمين شرطة بالخرطوش وتم نقله للمستسفى.

وأضاف المصدر أن قوات الأمن بادلت المتهم إطلاق الرصاص، مما أدى إلى إصابته بطلق نارى.

وكشفت تحقيقات اجهزة الامن أن المتهم سبق سجنه بالقسم لاتهامه فى قضية سلاح أبيض، وتبين أنه سبق اتهامه فى 4 قضايا متنوعة.

وأوضحت التحقيقات أن شقيق المتهم سبق وقتل فى مواجهات مع الشرطة بدار السلام، وأن المتهم قرر أن ينتقم من الشرطة بإطلاق الرصاص على الخدمات الامنية امام قسم إمبابة.

إضافة..


>ومن جانبهم، قال شهود عيان على حادث استهداف قسم شرطة إمبابة الذى وقع، منذ قليل، إن المتهم بإطلاق النيران على الخدمات الأمنية المكلفة بحراسة المبنى، ردد عبارة "هاخد حق أخويا"، أثناء إطلاقه أعيرة الخرطوش من بندقية كانت بحوزته قبل إصابته من رجال الشرطة.

وقال الشهود لـ"اليوم السابع"، إن المتهم كان يستقل دراجة نارية قطع بها الطريق، وقام بتوجيه بندقية خرطوش كانت بحوزته تجاه قوات الحراسة المكلفة بتأمين قسم إمبابة، مطالبا المجندين بالابتعاد حتى يستطيع التسلل إلى المبنى إلا أنهم أطلقه صوبه النار وأصابوه بـ 7 طلقات.

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