15 مسلحًا يعتدون بالضرب على «رانيايوسف» وطاقم تصوير مسلسل « أرض النعام»

كتب – محمد سويلم

قام 15 مسلحا باقتحام مكان تصوير مسلسل أرض النعام التى تقوم ببطولته الفنانه «رانيا يوسف» بحدائق الاهرام , والأعتداء بالضرب على طاقم تصوير المسلسل .

من جانبه قال محمد اشرف مساعد مخرج بطاقم المسلسل بأن 3 سيارات شروكي جاءوا إلى مكان التصوير وخرج منهم 15 مسلح يحملون أسلحة ناريةا، وقاموا باحتجاز الممثلين و باقى أعضاء طاقم العمل داخل الشقه التى يقومون بالتصوير بداخلها ، وكذلك تكسير زجاج عربات التصوير ومعدات التصوير والإضاءة .

وأضاف أشرف أنه كان متواجدا وقت الهجوم كلاً الفنانة رانيا يوسف ، والممثل محمد شاهين ، ومحمد محمود عبد العزيز” .

وأشار إلى أن هذا الهجوم و الأقتحام أسفر عن وجود إصابات بالغه بطاقم العمل .