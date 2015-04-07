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15 مسلحًا يعتدون بالضرب على «رانيايوسف» وطاقم تصوير مسلسل « أرض النعام»

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15 مسلحًا يعتدون بالضرب على «رانيايوسف» وطاقم تصوير مسلسل « أرض النعام» 15 مسلحًا يعتدون بالضرب على «رانيايوسف» وطاقم تصوير مسلسل « أرض النعام»

رانيا يوسف تتعرض لإعتداء اثناء تصوير مسلسها

كتب – محمد سويلم

قام 15 مسلحا باقتحام مكان تصوير مسلسل أرض النعام التى تقوم ببطولته الفنانه «رانيا يوسف» بحدائق الاهرام , والأعتداء بالضرب على طاقم تصوير المسلسل .

من جانبه قال محمد اشرف مساعد مخرج بطاقم المسلسل  بأن 3 سيارات شروكي جاءوا إلى مكان التصوير وخرج منهم 15 مسلح يحملون أسلحة ناريةا، وقاموا باحتجاز الممثلين  و باقى أعضاء طاقم العمل  داخل الشقه التى يقومون بالتصوير بداخلها ،  وكذلك تكسير زجاج عربات التصوير ومعدات التصوير والإضاءة .

وأضاف أشرف أنه كان متواجدا وقت الهجوم كلاً الفنانة  رانيا يوسف ، والممثل محمد شاهين ، ومحمد محمود عبد العزيز” .

وأشار إلى أن هذا الهجوم و الأقتحام أسفر عن وجود إصابات بالغه بطاقم العمل .

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