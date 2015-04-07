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أبو سعدة يكشف تفاصيل الدورة الثالثة للمهرجان الدولى للطبول الأحد المقبل

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أبو سعدة يكشف تفاصيل الدورة الثالثة للمهرجان الدولى للطبول الأحد المقبل أبو سعدة يكشف تفاصيل الدورة الثالثة للمهرجان الدولى للطبول الأحد المقبل

يكشف م. محمد أبو سعدة رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية و الفنان إنتصار عبد الفتاح تفاصيل الترتيبات النهائية للدورة الثالثة للمهرجان الدولى للطبول والفنون التراثية، والتى تقام فى الفترة من 19 : 25 إبريل الجارى،وذلك فى المؤتمر الصحفى المقام بمركز إبداع قبة الغورى فى السابعة مساء الأحد 12 إبريل المقبل.
> ويتضمن المؤتمر الإعلان عن أسماء الدول المشاركة والتى بلغ عددها فى هذه الدورة (20) دولة، إضافة إلى اسماء المكرمين وضيوف الشرف وأماكن وجدول العروض.
> وعلى هامش المؤتمر يفتتح معرض صور فوتوغرافية للفنانة أميرة بهى الدين بعنوان “مهرجان الطبول وثقافات الشعوب”.

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