أبو سعدة يكشف تفاصيل الدورة الثالثة للمهرجان الدولى للطبول الأحد المقبل

يكشف م. محمد أبو سعدة رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية و الفنان إنتصار عبد الفتاح تفاصيل الترتيبات النهائية للدورة الثالثة للمهرجان الدولى للطبول والفنون التراثية، والتى تقام فى الفترة من 19 : 25 إبريل الجارى،وذلك فى المؤتمر الصحفى المقام بمركز إبداع قبة الغورى فى السابعة مساء الأحد 12 إبريل المقبل.

> ويتضمن المؤتمر الإعلان عن أسماء الدول المشاركة والتى بلغ عددها فى هذه الدورة (20) دولة، إضافة إلى اسماء المكرمين وضيوف الشرف وأماكن وجدول العروض.

> وعلى هامش المؤتمر يفتتح معرض صور فوتوغرافية للفنانة أميرة بهى الدين بعنوان “مهرجان الطبول وثقافات الشعوب”.