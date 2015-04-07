وزير الخارجية يتوجه إلي روما للمشاركة في الاجتماع الثلاثي حول ليبيا

صرح السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزير سامح شكري من المقرر أن يتوجه إلى العاصمة الإيطالية روما غداً اﻷربعاء الموافق8 إبريل للمشاركة فى الاجتماع الثلاثي حول ليبيا والمقرر عقده بمشاركة وزيري خارجية مصر وإيطاليا ووزير الشئون المغاربية والافريقية بالجزائر للتباحث حول تطورات الشأن الليبي وتنسيق المواقف فيما يخص تلك التطورات.

وأضاف إنه كان من المقرر انعقاد هذا الاجتماع في 18 مارس الماضي، ولكن تم تأجيله بسبب ارتباطات وزير الخارجية سامح شكري موضحا ان الوزير سيجرى مباحثات ثنائية مع نظيره الإيطالي باولو جنتليوني، وزير الشؤون المغاربية والإفريقية الجزائري عبد القادر مساهل.