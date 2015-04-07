بالصور..سائق بحى شرق شبرا الخيمة يشعل النيران فى نفسه بسبب تعسف رئيس الحى

أشعل سائق بحى شرق شبرا الخيمة يدعى “صابر فهمى” النيران فى نفسه بجراج الحى، وسط ذهول زملائه، الذين سارعوا بمحاولة إنقاذه ونقله على الفور لمستشفى النيل بشبرا الخيمة لتلقى العلاج.

وقال عبد الناصر حسين أحد زملاء السائق لوكالة أونا، أن العمال والموظفين يتعرضون للتعسف والإضطهاد من قبل رئيس حى شرق شبرا الخيمة عبد الرحمن مقلد ومسئولى النظافة وحملوا السائق بأعمال زائدة فوق عمله الأساسى على الرغم من مرضه، وتهديده بالخصم منه فى حالة عدم تنفيذ العمل، وأن السائق يعانى من “شلل رعاش” مما دفع السائق إلى إشعال النيران فى نفسه.