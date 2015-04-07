بلاتر: وجدنا الصيف مستحيلا لمونديال قطر.. وكل البطولات في العالم سيتغير موعدها

جدد جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ثقته في قدرة قطر على تنظيم كأس العالم 2022.

وشرح بلاتر خلال مؤتمره في مصر "قطر لدينا كل القدرات لإنجاح البطولة.. ولدينا ثقة كاملة فيها".

وتابع "كان لدينا العديد من الاجتماعات في اللجنة التنفيذية، في النهاية قررنا أن البطولة ستكون أنسب لو أقيمت شتاء".

وأوضح "صحيح أنك تستطيع تبريد الملاعب، لكنك لا تستطيع تبريد قطر كلها.. لهذا قررنا أن نجعل المونديال شتاء".

وأردف "مستحيل بالنسبة لنا مع قطر أن نلعب كأس العالم صيفا.. لهذا سيقام المونديال في نوفمبر وديسبمر".

وعن البطولات المحلية التي ستتعارض مع كأس العالم، مثل كل الدوريات في أوروبا، تحدث بلاتر.

وكشف "سنجتمع خلال مايو كلجنة تنفيذية، وسيتم التنسيق مع كل القارات عن كيفية ترتيب البطولات المحلية مع كأس عالم في نوفمبر".

وأتم "كل البطولات العالمية سيتغير موعدها لتتسق مع المونديال".