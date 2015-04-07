بلاتر ينفعل على صحفي بسبب سؤال عن محمد بن همام

انفعل جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على صحفي بريطاني وجه سؤالا عن القطري محمد بن همام.

بن همام تم إيقافه من منصبه في الفيفا، وأحيل للتحقيق بتهمة استخدام نفوذه وأمواله لتحقيق ما لا يخدم العدالة والنزاهة لكرة القدم.

التحقيقات طالتها الكثير فيما يخص تنظيم قطر لكأس العالم 2020.

وسأل الصحفي بلاتر "التحقيقات سارت في مسار يجعل قطر تحتفظ بكأس العالم، ولم نعرف ما حدث فيما يخص بن همام".

بلاتر انفعل، وقال غاضبا: "هذا سؤال مقرف".

ثم أضاف "أنا هنا للحديث في أمور أخرى مهمة.. لا للكلام عن الرشاوى وما إلى ذلك".