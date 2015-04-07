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خروج مفاجيء لتيفيز من معسكر يوفنتوس لمواجهة فيورنتينا

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خروج مفاجيء لتيفيز من معسكر يوفنتوس لمواجهة فيورنتينا خروج مفاجيء لتيفيز من معسكر يوفنتوس لمواجهة فيورنتينا

أعلن نادي يوفنتوس عن غياب مهاجمه كارلوس تيفيز عن مواجهة فيورنتينا التي سوف تقام مساء يوم الثلاثاء في كأس إيطاليا.

يوفنتوس يحل ضيفا على ملعب أرتيميو فرانكي للقاء الفيولا في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، بعد الهزيمة في لقاء الذهاب بهدفين لهدف.

موقع يوفنتوس الرسمي نشر بيانا أكد فيه أن اللاعب الأرجنتيني يعاني من إصابة في الفخذ في القدم اليمنى، وبالتالي خرج من معكسر البيانكونيري ليعود إلى مدينة تورينو ليخضع لمزيد من الفحوصات الطبية.

هذه الإصابة تأتي في وقت حرج ليوفنتوس الذي يأمل ألا تكون فترة غياب تيفيز عن الملاعب كبيرة، خاصة وأنه يستعد لمقابلة موناكو في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في الرابع عشر من الشهر الجاري.

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