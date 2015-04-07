هيريرا: حتى مع وجودي بديل أنا محظوظ لوجودي مع مانشستر يونايتد

أكد أندير هيريرا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد أنه لم يطلب يوما الرحيل عن مانشستر يونايتد عندما كان يلازم دكة البدلاء ولا يشارك باستمرار.

هيريرا انضم ليونايتد قادما من أتليتك بلباو الصيف الماضي، ووجد صعوبات كثيرة من أجل الوصول للتشكيل الأساسي تحت قيادة المدير الفني لويس فان جال.

وتحدث هيريرا لمجلة يونايتد الرسمية قائلا:"أنا سعيد جدا هنا، حتى وأنا لم أكن أشارك كنت أشعر بالسعادة لوجودي مع الفريق".

وأضاف"أنا محظوظ لكوني لاعبا في مانشستر يونايتد، وأتمنى البقاء مع الفريق للعديد من السنوات مستقبلا".

وعن جلوسه على دكة البدلاء في وقت سابق، شدد هيريرا على أن هذا قرار للمدير الفني فان جال، وأنه يجب عليه احترامه والقتال للعودة للتشكيل الأساسي.

وأتم"المدرب يتخذ القرارات الأفضل للفريق، والأفضل لنا، ونحن دائما نتبع قراراته".