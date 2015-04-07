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القبض على مشتبهين في إطلاق النار على حافلة فينرباهتشه

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القبض على مشتبهين في إطلاق النار على حافلة فينرباهتشه القبض على مشتبهين في إطلاق النار على حافلة فينرباهتشه

ألقت قوات الشرطة التركية القبض على فردين يشتبه في تورطهما في حادث إطلاق النار على حافلة فريق فينرباهتشه السبت الماضي.

حافلة فينرباهتشه تعرضت لهجوم مسلح أثناء عودة بعثة الفريق من رحلة الفوز على ريزا سبور بخمسة أهداف لهدف.

ونتج عن ذلك الحادث إصابة سائق الحافلة وتم نقله إلى المستشفى، فيما لم يتعرض أي من اللاعبين أو الجهاز الفني لأي أذى.

وأشار عمدة مدينة طرابزون بأن الشرطة نجحت في إلقاء القبض على فردين يشتبه في تورطهما في ذلك الحادث.

وكان الاتحاد التركي قد قرر إيقاف كل مسابقات الأسبوع الجاري في الدوري والكأس، لحين القبض على المتورطين في الحادث ومعرفة الأسباب التي أدت لذلك الهجوم.

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