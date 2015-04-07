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النيابة تأمر بسرعة ضبط وإحضار « المستريح» بتهمة النصب على المواطنين بالصعيد

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النيابة تأمر بسرعة ضبط وإحضار « المستريح» بتهمة النصب على المواطنين بالصعيد النيابة تأمر بسرعة ضبط وإحضار « المستريح» بتهمة النصب على المواطنين بالصعيد

قائد اكبر عمليه نصب

كلفت نيابة الشئون المالية والتجارية، اليوم، أجهزة الأمن بإستعجال تنفيذ قرار الضبط والإحضار الصادر بحق رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم وشهرته (أحمد المستريح) وذلك بعدما تأكد للنيابة قيامه بالحصول على أموال ضخمة من المواطنين بصعيد وعدد من المناطق الأخرى، بزعم توظيفها في استثمارات مالية تدر عوائد مالية شهرية كبيرة عليهم، والاستيلاء على تلك الأموال وعدم ردها.

وأكد المبلغون أن رجل الأعمال المتهم قام بتحرير شيكات مصرفية للمودعين بالمبالغ التي حصل عليها منهم، على سبيل الضمانة لهم، نظير العوائد المالية الشهرية المتفق عليها معهم، واستعانته بمندوبين لتحصيل تلك المبالغ، وأنه لدى محاولة المجني عليهم استرداد أموالهم، تبين لهم أن الشيكات المصرفية المحررة لهم من المتهم بدون رصيد في حساباته البنكية، علاوة على توقفه عن سداد العوائد الشهرية المتفق عليها معهم.

 

 

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