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أردوغان وروحاني يتفقان على العمل المشترك لحل الأزمة اليمنية

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أردوغان وروحاني يتفقان على العمل المشترك لحل الأزمة اليمنية أردوغان وروحاني يتفقان على العمل المشترك لحل الأزمة اليمنية

أردوغان وروحاني

أفادت مصادر في الرئاسة الإيرانية، أن الرئيس حسن روحاني، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، اتفقا على العمل المشترك من أجل تحقيق السلام والاستقرار في اليمن وحل الأزمة المستمرة منذ عدة سنوات.

وأضافت المصادر، أن الأزمة اليمنية كانت على أجندة اللقاء الذي جمع الزعيمين اليوم الثلاثاء، في العاصمة طهران، خلال الزيارة الرسمية التي يجريها أردوغان إلى إيران.

وأشارت المصادر أن الطرفين أكدا على ضرورة بدء حوار سياسي متزامن مع وقف الاشتباكات المستمرة في اليمن، من أجل إيصال المساعدات الغذائية والطبية إلى المتضررين، لافتة أن الزعيمين اتفقا على تناول آلية ومحتوى العمل المشترك خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت المصادر أن أردوغان وروحاني شددا على أهمية إجراء مباحثات مع المملكة العربية ودول مختلفة من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي وسياسي للأزمة اليمنية.

وتشهد زيارة الرئيس التركي أردوغان إلى إيران توقيع بعض الاتفاقيات بين البلدين، كما بحث مسؤولو البلدين جملة من القضايا التي تهم الشرق الأوسط، لا سيما التطورات في سوريا، والعراق، واليمن إلى جانب العلاقات الثنائية بين البلدين.

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