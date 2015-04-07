أخبار عاجلة

الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

محكمة تركية تبرىء جميع المتهمين في قضية تتعلق بمؤامرة انقلاب

Google+ Print
محكمة تركية تبرىء جميع المتهمين في قضية تتعلق بمؤامرة انقلاب محكمة تركية تبرىء جميع المتهمين في قضية تتعلق بمؤامرة انقلاب

محكمة تركية

قال محام لرويترز إن محكمة تركية برأت اليوم الثلاثاء 62 عسكريا هم آخر المتهمين الذين سجنوا في قضية التآمر المزعوم للانقلاب على الرئيس رجب طيب اردغان عندما كان رئيسا للوزراء في 2003 وذلك بعد أن قال الادعاء إن الدليل الرقمي المقدم في القضية غير مقبول.

وكانت محكمة قضت في 2012 بالسجن على العسكريين في مؤامرة “المطرقة” التي يرجع تاريخها إلى 2003 وهو العام التالي لوصول حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه اردوغان إلى الحكم.

وأمرت المحكمة الدستورية في ابريل نيسان العام الماضي بإعادة المحاكمة. وفي الأسبوع الماضي برأت محكمة في اسطنبول 236 عسكريا آخرين أدينوا في المؤامرة المزعومة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا