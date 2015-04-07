محكمة تركية تبرىء جميع المتهمين في قضية تتعلق بمؤامرة انقلاب

قال محام لرويترز إن محكمة تركية برأت اليوم الثلاثاء 62 عسكريا هم آخر المتهمين الذين سجنوا في قضية التآمر المزعوم للانقلاب على الرئيس رجب طيب اردغان عندما كان رئيسا للوزراء في 2003 وذلك بعد أن قال الادعاء إن الدليل الرقمي المقدم في القضية غير مقبول.

وكانت محكمة قضت في 2012 بالسجن على العسكريين في مؤامرة “المطرقة” التي يرجع تاريخها إلى 2003 وهو العام التالي لوصول حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه اردوغان إلى الحكم.

وأمرت المحكمة الدستورية في ابريل نيسان العام الماضي بإعادة المحاكمة. وفي الأسبوع الماضي برأت محكمة في اسطنبول 236 عسكريا آخرين أدينوا في المؤامرة المزعومة.