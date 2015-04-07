لو عندك أنيميا فتش عن الديدان وماتشربش كافيين بعد الأكل

- مرض الأنيميا

تعتبر الأنيميا من أكثر الأمراض انتشارا بين المصريين نتيجة أسباب وعوامل متعددة، أهمها سوء التغذية ونقص تناول الأغذية الغنية بالحديد.>قالت الدكتورة إيناس طلبة، أخصائية أمراض الباطنة بمستشفى بدر التعليمى، إن الأنيميا عبارة عن حدوث انخفاض مستوى الهيموجلوبين بالدم، والذى يكون أقل من 11 جراما لدى الإناث و13 لدى الذكور، وفى حالة إذا كان مستوى الهميوجلوبين أقل من 7 يحتاج المريض لنقل الدم.

واستكملت د.إيناس قائلة "يعتبر نقص الحديد من أشهر أنواع الأنيميا، والتى تنقسم إلى نوعين الحادة والمنزمنة".

- أسباب الإصابة بالأنيميا

>وأشارت د.إيناس إلى أن بعض الأشخاص يتعرضون للإصابة بالأنيميا نتيجة وجود أسباب وعوامل عديدة أهمها:

1) التغذية غير الصحية وعدم تناول الأغذية التى تحتوى على عنصر الحديد.

>2) التعرض لحدوث نزيف خاصة عند السيدات بسبب نزيف الدورة الشهرية.

>3) وجود ديدان بالجسم.

>4) تناول المشروبات الغنية بالكافيين مثل الشاى والقهوة عقب تناول الطعام مباشر.

- أعراض الإصابة بالأنيميا

>وتتابع د.إيناس قائلة "يصاحب إصابة الأشخاص بالأنيميا نقص الحديد وظهور بعض الأعراض أهمها:>1) الشعور بالدوخة.>2) الإحساس بالزغللة.>3) خفقان القلب.>4) شعور بالإجهاد المستمر.>5) فقدان الشهية.

لذلك تنصح د.إيناس فى حالة الشعور بالأعراض السابق ذكرها بضرورة الذهاب إلى الطبيب المختص لإجراء بعض الفحوصات الطبيبة، مثل تحليل صورة دم كاملة لمعرفة سبب الإصابة بها، نظرا لأن علاج الأنيميا متوقف على علاج سببها أولا، كما تنصح بضرورة الاهتمام بتناول الأغذية الغنية بالحديد، مثل التفاح والجوافة والموز والخضرلوات الورقية والباذنجان.

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