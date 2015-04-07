احذر.. الحالة النفسية السيئة سبب إصابة 90% من مرضى التصلب المتعدد

التصلب المتعدد من الأمراض التى تصيب الجهاز العصبى المركزى، وينتج عنه التهابات فى بعض الأماكن المصابة به.

يقول الدكتور مدحت ثابت، استشارى أمراض المخ والأعصاب، إن الحالة النفسية السيئة تقلل من كفاءة المخ ومناعة الجسم، لافتًا إلى أن 90% من الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمرض التصلب المتعدد تظهر أعراض الإصابة به عليهم بعد تعرضهم لنوبة نفسية سيئة لأنها تقلل من جهاز المناعة مما يعطى الفرصة للإصابة بالمرض، وهؤلاء الأشخاص تتراوح أعمارهم من 20 حتى 40 عامًا، لأنه فى هذا السن تكون المناعة فى قمة نشاطها وعند حدوث خلل أو اضطراب بها.

السيدات اللاتى يعانين من مشاكل الجهاز المناعى أكثر عرضة للتصلب المتعدد

>ويتابع أن السيدات اللاتى يعانين من مشاكل فى الجهاز المناعى أكثر عرضة للإصابة بمرض التصلب المتعدد عن غيرهن، لأنه عند تعرضهن لحالة نفسية سيئة يقل جهاز المناعة بشكل كبير، فيجعل الإصابة بالمرض سهلاً، لافتًا إلى أنه من أعراض المرض التى تظهر بشكل مفاجئ ضعف فى الأطراف وتنميل وصداع وزغللة فى العين، عند الشك يتم إجراء اختبار معين للمرض.

ويضيف د. مدحت ثابت أن نسبة من المرضى يتم علاجهم من المرض جيدًا، وبعض الحالات يحدث لها مضاعفات ناتجة عن المرض، وهنا يكون العلاج بالبيتا إنترفيرون والكورتيزون.

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