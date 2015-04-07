أخبار عاجلة

الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

احذر.. الحالة النفسية السيئة سبب إصابة 90% من مرضى التصلب المتعدد

Google+ Print
احذر.. الحالة النفسية السيئة سبب إصابة 90% من مرضى التصلب المتعدد احذر.. الحالة النفسية السيئة سبب إصابة 90% من مرضى التصلب المتعدد
التصلب المتعدد من الأمراض التى تصيب الجهاز العصبى المركزى، وينتج عنه التهابات فى بعض الأماكن المصابة به.

يقول الدكتور مدحت ثابت، استشارى أمراض المخ والأعصاب، إن الحالة النفسية السيئة تقلل من كفاءة المخ ومناعة الجسم، لافتًا إلى أن 90% من الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمرض التصلب المتعدد تظهر أعراض الإصابة به عليهم بعد تعرضهم لنوبة نفسية سيئة لأنها تقلل من جهاز المناعة مما يعطى الفرصة للإصابة بالمرض، وهؤلاء الأشخاص تتراوح أعمارهم من 20 حتى 40 عامًا، لأنه فى هذا السن تكون المناعة فى قمة نشاطها وعند حدوث خلل أو اضطراب بها.

السيدات اللاتى يعانين من مشاكل الجهاز المناعى أكثر عرضة للتصلب المتعدد


>ويتابع أن السيدات اللاتى يعانين من مشاكل فى الجهاز المناعى أكثر عرضة للإصابة بمرض التصلب المتعدد عن غيرهن، لأنه عند تعرضهن لحالة نفسية سيئة يقل جهاز المناعة بشكل كبير، فيجعل الإصابة بالمرض سهلاً، لافتًا إلى أنه من أعراض المرض التى تظهر بشكل مفاجئ ضعف فى الأطراف وتنميل وصداع وزغللة فى العين، عند الشك يتم إجراء اختبار معين للمرض.

ويضيف د. مدحت ثابت أن نسبة من المرضى يتم علاجهم من المرض جيدًا، وبعض الحالات يحدث لها مضاعفات ناتجة عن المرض، وهنا يكون العلاج بالبيتا إنترفيرون والكورتيزون.

موضوعات متعلقة:


>التهاب العصب البصرى أول أعراض الإصابة بمرض التصلب المتعدد

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365