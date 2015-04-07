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السلطات العراقية تفرض حظرًا شاملًا على التجوال في مدينة الرمادي

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السلطات العراقية تفرض حظرًا شاملًا على التجوال في مدينة الرمادي السلطات العراقية تفرض حظرًا شاملًا على التجوال في مدينة الرمادي

القوات العراقيه

فرضت السلطات العراقية الثلاثاء 7 أبريل حظرا شاملا على التجوال في مدينة الرمادي مع بدء عملية عسكرية لتحرير منطقة السجارية شرق المدينة.

وقال ضابط في شرطة الأنبار لفضائية “السومرية نيوز”، إن “العملية جرت من المحاور الشرقية والغربية والجنوبية للسجارية”، مشيرا إلى وصول تعزيزات عسكرية كبيرة إلى الرمادي.

وأكد المصدر “هروب العشرات من عناصر تنظيم داعش من السجارية عبر نهر الفرات بواسطة الزوارق”.

حققت تقدما القوات العراقية ضد تنظيم ما يسمى “داعش” في مدينة الرمادي.

وأضاف أن القوات العراقية تمكنت من السيطرة على بعض المناطق في مدينة الرمادي، وأن المواجهات لا تزال دائرة بين القوات العراقية وعناصر التنظيم في منطقة الحوز، التي تعتبر من المناطق المهمة للتنظيم.

وفي محافظة صلاح الدين صرح مصدر أمني، أن 34 عنصرا من تنظيم “داعش” قتلوا بمواجهات مع القوات الأمنية المشتركة، مشيرا إلى أن عناصر التنظيم كانوا مختبئين في منازل متفرقة من حي القادسية شمال تكريت.

كما قصفت القوات الجويه العراقيه مواقع تابعة للتنظيم في المحافظة، أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من عناصر التنظيم في الأطراف الشمالية لمدينة تكريت وبالقرب من مدينة بيجي.

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