خبير الاتصالات: مصر تأخرت في مواجهة الإرهاب الإلكتروني بعكس أوروبا

قال خبير تكنولوجيا الإتصالات والإنترنت، حسام صالح، إنّ شبكات التواصل الاجتماعي “الفيس بوك”، و “تويتر”، في الوقت الحالي لم تعد افتراضية.

وأضاف صالح في لقاءٍ له ببرنامج “مِصر في ساعة”، الذي يُذاعُ على قناة “الغد العربي”، مساء اليوم، مع الإعلامي محمد المغربي، أنّ دول أوروبا تواجه الإرهاب الإلكتروني منذ فترة، إلا أنّ مصر تأخرت في هذا المجال كثيراً، قائلاً: “أعتقد حالياً وجود صحوة من الدولة لمواجهة الإرهاب الإلكتروني”.

وتابع صالح أنّ الحجب في مجال الإنترنت ليس هو الحل لكن الرقابة المقننة هي الأفضل، متابعاً أنّ الإعلام الاستباقي هو من ضمن حلول مواجهة الإرهاب الإليكتروني، قائلاً: “وسائل تكنولوجيا المعلومات حركتنا بقوة نحو الأمن والإعلام”.

وأوضح صالح أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي سبق وأن دعا الأمم المتحدة لمواجهة الإرهاب الإلكتروني منذ فترة طويلة، لأنّ الرئيس السيسي يرى صورة واضحة في توظيف الجماعات الإرهابية للإنترنت.

وواصل صالح حديثه: “بعض المسئولين في الدولة قاموا بإنشاء صفحات خاصة لهم على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف التعاون مع الجمهور، بالإضافة إلى أنّ بعضهم تواصل مع الجمهور من خلال موقع الوزارة أو المحافظة”.

وأشار صالح إلى أنّه: “يوجد اجتماع بين وزراء الاتصالات العرب خلال الأيام المرتقبة من أجل بحث الأمن المعلوماتي العربي”.