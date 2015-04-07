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محافظ المنوفية يطالب وزارة النقل بعودة قطارات «طنطا – منوف» بكامل طاقتها‎

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المحافظ

المحافظ

طالب الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، المهندس هانى ضاحى، وزير النقل، بإصدار التوجيهات اللازمة للقضاء على مشكلة التكدس والزحام القائمة فى الوقت الحالى فى خط قطارات طنطا – منوف، والعودة فى المواعيد الصباحية وبعد الظهيرة من جراء تزايد أعداد الموظفين وطلبة المدارس والجامعات.

وأكد محافظ المنوفية على ضرورة عودة القطارات بهدف القضاء على الزحام الشديد ومعاناة المواطنيين اليومية بسبب قلة عدد العربات فى القطارات وإلغاء بعض المواعيد التى كانت مكررة فى السابق مثل موعد قطار الساعة الثانية عشر ظهرًا .

يذكر أن هيئة السكك الحديدية قررت فى وقت سابق إلغاء عدد كبير من الرحلات على خط طنطا – منوف بعد إشتعال النيران فى عدد 3 قطارات فى أعمال تخريبية منذ شهرين وإلى الآن لم يتم تشغليها بعد.

أعرب محافظ المنوفية عن تقديره لما تبذله الوزارة من جهود ملموسة للمساهمة فى تطوير مرفق النقل، والسكك الحديدية، وتقديم خدمة متطورة للمواطنين .

النقل

النقل

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