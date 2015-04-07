سيناتور جمهوري يعلن ترشحه لرئاسة أميركا

أعلن السيناتور الجمهوري عن ولاية كنتاكي راند بول رسميا الثلاثاء ترشحه للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المرتقبة في 2016، ليصبح ثاني مرشح للبيت الابيض.

وكتب بول على موقعه “راند بول.كوم” ” أنني مرشح الى الانتخابات الرئاسية لإعادة مبادئ الحرية” وذلك قبل ساعات من الخطاب الذي سيسجل انطلاق حملته في لويسفيل بولاية كنتاكي.

وهو بذلك يعقب تيد كروز الذي انطلق قبل اسبوعين في السباق للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية، فيما لا يزال من المرتقب أن يعلن جيب بوش ترشيحه رسميا في وقت يتصدر استطلاعات الرأي للانتخابات التمهيدية الجمهورية.

أما في الحزب الديموقراطي شكلت هيلاري كلينتون فرقها ومكاتب حملتها الانتخابية ما يوحي بانطلاقها في السباق خلال الأسابيع المقبلة.

ويمثل راند بول (52 عاما) الجناح المؤيد للحريات الفردية بالحزب الجمهوري على خطى والده رون بول الذي ترشح ثلاث مرات للانتخابات الرئاسية.