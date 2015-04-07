حبس المتهم الجبرتي 15 يومًا بتهمة قتل رئيس مباحث الجناين‎

أمرت، نيابة السويس الكلية، بحبس، المتهم عبد الرحمن الجبرتي، 15 يومًا بتهمة قتل، رئيس مباحث قسم الجناين، المقدم محمد سويلم، خلال المطارده التى وقعت بالقطاع الريفي عقب محاولة المتهم و3 آخرين بالجماعة الإرهابية استهداف كمين للشرطة مواجهة لمنزل أسرة، اللواء محمد ابراهيم، وزير الداخلية السابق، كما وجهت له النيابة علامة تهم الشروع فى قتل آخرين وارتكاب أعمال تخريب وعنف.

واعترف المتهم عبد الرحمن الجبرتي خلال التحقيق معه والذي تأخر بسبب إجراء عمليتين جراحيتين له بمستشفي السويس العام ودخوله فى غيبوبه على إثرهما، أنه اشتراك مع المتهم عادل يوسف 49 سنه، و2 آخرين بإطلاق أعيرة نارية على إرتكاز أمني مواجه لمنزل أسرة اللواء محمد ابراهيم ، ثم فروا هاربين فى سيارة ملاكي وأطلقت عليهم القوات أعيرة نارية فأصيب المتهم الثاني عادل يوسف قائد السيارة بطلق نارى فى الكتف، إلا أنه استكمل القيادة حتى فروا إلي حي الجناين.

وعقب وصولهم للجناين قام المتهم عبد الرحمن بالتبديل وتولي القياده، استمروا فى الهروب حتى وصلوا لقرية الألبان الجديدة، واختبئوا فى منزل تحت الإنشاء وحاصرتهم الشرطة ودار اشتباك بالأعيرة النارية تحت ظلام الليل، انتهي باستشهاد، المقدم محمد سويلم رئيس مباحث الجناين، وتصفية المتهم عادل يوسف، وعقب خروج المتهم صباحًا تم القبض عليه .

وكشفت التحقيقات أن المتهم اشترك مع القيادي عادل وآخرين فى تنفيذ فى عدة عمليات إرهابية أخري، حيث تولي المتهم عادل عملية التخطيط وتوزيع الأدوار على المنفذين فضلًا عن توفير الأسلحة والمواد المستخدمة فى صنع العبوات الناسفة .

كما اعترف المتهم بقيامهم بإطلاق النار على سيارة قرب قرية عامر في فبراير الماضي، وأسفرت عن استشهاد مجند، وإطلاق الأعيرة النارية على قسم شرطة فيصل وقسم شرطة الأربعين، واستهداف دورية أمنية أثناء مرورها بمدينة السلام وأصيب على إثرها مجند شرطة بطلق ناري الساعد .

وأقر المتهم بمشاركته فى اعتصام رابعة وأنه عقد العزم عقب فض الإعتصام وعودته إلي السويس أن يتخذ من الشرطة عدوًا له، وينتقم من العاملين بجهاز الشرطة باستهدافهم وحرق سياراتهم، وإجهاد القوات بصنع العبوات الناسفة، ومحدثات الصوت ووضعها بالقرب من المنشات الشرطية، فضلًا عن محاولة خط السكة الحديد فى السويس ومحولات الكهرباء .

وتوصلت التحريات الأمينة التى أشرف عليها، العميد عاطف مهران، مدير ادارة البحث الجنائي، أن المتهمين عبد الرحمن وعادل شاركوا فى صنع عبوة ناسفة ووضعها بجوار مبني إدارة تامين الطرق بالمستقبل والتى أسفرت عن استشهاد الملازم جمال حامد .