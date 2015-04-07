رئيس القابضة للمطارات يشيد بجهد العاملين بمطار شرم الشيخ خلال المؤتمر الاقتصادى

أشاد اللواء طيار عادل محجوب رئيس الشركة المصرية للمطارات بالعاملين فى مطار شرم الشيخ الدولى، وبجهودهم خلال انعقاد المؤتمر الاقتصادى العالمى " مصر المستقبل"، والذى عقد منتصف الشهر الماضى، بالإضافة إلى جهودهم فى استقبال الضيوف المشاركين بالقمة العربية رقم 26 والتى انعقدت بمدينة شرم الشيخ.

وأثنى محجوب خلال تصريحات صحفية بالعاملين فى كل إدارات المطار على حسن استقبالهم للضيوف المشاركين بالقمة العربية، والمؤتمر الاقتصادى بالشكل الذى يليق بمكانة مصر كدولة محورية، بالإضافة إلى العمل المستمر والمتواصل لعدة أيام للتيسير وتسهيل كل إجراءات سفر ووصول الوفود القادمة.

ووجه رئيس الشركة المصرية للمطارات الشكر لرجال المطار ومحطة مصر للطيران بمطار شرم الشيخ الدولى والعاملين فى إدارة الحجر الصحى والعاملين فى إدارات الجوازات والتـأمين والحماية المدنية ورجال الجمارك برئاسة سامى عبد الرحمن.

ومن جانبه، أشاد الطيار عبد الوهاب على مدير مطار شرم الشيخ الدولى بجميع العاملين بمطار شرم الشيخ الدولى على مجهوداتهم على انعقاد مؤتمر "مصر المستقبل" والقمة العربية، وبعث برسالة شكر إلى رجال الخدمات الجوية التابعين لشركة مصر للطيران على الظهور المشرف خلال فترة استقبال الضيوف.

كما أثنى مدير مطار شرم الشيخ الدولى على جهود رجال الجمارك برئاسة سامى عبد الرحمن والفريق التابع له، نظرا للتسهيلات التى قدمتها إدارة الجمارك خلال فترات وصول الوفود المشاركة، والخطة التى أشرف عليها بالدفع بأعداد إضافية من مأمورى الجمرك لاستيعاب أكبر قدر ممكن من الركاب وإنهاء إجراءات وصولهم فى فترة وجيزة، على الرغم من كثافة التشغيل ووصول عشرات الرحلات فى توقيت واحد.