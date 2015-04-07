أخبار عاجلة

الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

رئيس القابضة للمطارات يشيد بجهد العاملين بمطار شرم الشيخ خلال المؤتمر الاقتصادى

Google+ Print
رئيس القابضة للمطارات يشيد بجهد العاملين بمطار شرم الشيخ خلال المؤتمر الاقتصادى رئيس القابضة للمطارات يشيد بجهد العاملين بمطار شرم الشيخ خلال المؤتمر الاقتصادى
أشاد اللواء طيار عادل محجوب رئيس الشركة المصرية للمطارات بالعاملين فى مطار شرم الشيخ الدولى، وبجهودهم خلال انعقاد المؤتمر الاقتصادى العالمى " المستقبل"، والذى عقد منتصف الشهر الماضى، بالإضافة إلى جهودهم فى استقبال الضيوف المشاركين بالقمة العربية رقم 26 والتى انعقدت بمدينة شرم الشيخ.

وأثنى محجوب خلال تصريحات صحفية بالعاملين فى كل إدارات المطار على حسن استقبالهم للضيوف المشاركين بالقمة العربية، والمؤتمر الاقتصادى بالشكل الذى يليق بمكانة مصر كدولة محورية، بالإضافة إلى العمل المستمر والمتواصل لعدة أيام للتيسير وتسهيل كل إجراءات سفر ووصول الوفود القادمة.

ووجه رئيس الشركة المصرية للمطارات الشكر لرجال المطار ومحطة مصر للطيران بمطار شرم الشيخ الدولى والعاملين فى إدارة الحجر الصحى والعاملين فى إدارات الجوازات والتـأمين والحماية المدنية ورجال الجمارك برئاسة سامى عبد الرحمن.

ومن جانبه، أشاد الطيار عبد الوهاب على مدير مطار شرم الشيخ الدولى بجميع العاملين بمطار شرم الشيخ الدولى على مجهوداتهم على انعقاد مؤتمر "مصر المستقبل" والقمة العربية، وبعث برسالة شكر إلى رجال الخدمات الجوية التابعين لشركة مصر للطيران على الظهور المشرف خلال فترة استقبال الضيوف.

كما أثنى مدير مطار شرم الشيخ الدولى على جهود رجال الجمارك برئاسة سامى عبد الرحمن والفريق التابع له، نظرا للتسهيلات التى قدمتها إدارة الجمارك خلال فترات وصول الوفود المشاركة، والخطة التى أشرف عليها بالدفع بأعداد إضافية من مأمورى الجمرك لاستيعاب أكبر قدر ممكن من الركاب وإنهاء إجراءات وصولهم فى فترة وجيزة، على الرغم من كثافة التشغيل ووصول عشرات الرحلات فى توقيت واحد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة

مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة

مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي

مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي

مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى

مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى

سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار

سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار