إطلاق اسم الشهيد محمد سويلم والإعلامى محمود الشرقاوى على شوارع بالسويس

وافق المجلس التنفيذى لمحافظة السويس، برئاسة اللواء العربى السروى محافظ السويس خلال اجتماع المجلس ظهر اليوم بالديوان العام، على إطلاق اسم المرحوم الإعلامى محمود الشرقاوى على الشارع الجديد الذى يربط شارع محمد حمام بالمدن السكنية الجديدة بمشروع الإسكان الاجتماعى بحى عتاقة.

كما وافق المجلس على إطلاق اسم الشهيد المقدم محمد سويلم رئيس مباحث قسم شرطة الجناين على مدرسة الجبالايات الإعدادية بنين بحى الجناين تخليداً وتكريماً له.

وأكد محافظ السويس على القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء برفع درجة الاستعداد القصوى، لاستقبال أعياد الربيع وشم النسيم بالسويس.

وأعطى تعليماته لمديرى مديريات التموين والطب البيطرى والصحة والمرافق والمرور والحماية المدنية ومرفق الإسعاف الطبى ومباحث التموين وجهازى التجميل والنظافة والمديريات المعنية والمصالح الحكومية، بوقف الإجازات للعاملين بها وتحديد أسماء الورديات خلال فترة شم النسيم.

وأكد المحافظ على الجهات المعنية بتكثيف الحملات على المحلات والأسواق والمخابز والمطاعم لضبط الأغذية الفاسدة ومراجعة صلاحيتها حفاظاَ على صحة المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لذلك .

كما أكد على جهاز التجميل والنظافة برفع القمامة من الشوارع والحدائق العامة وكورنيش السويس الجديد صباحا ومساء، والتأكيد على شرطة المرافق بتكثيف الحملات لرفع أى إشغالات عامة أو تعديات بالأحياء.

كما أكد المحافظ على جهاز التجميل بتوفير أكياس البلاستيك لتوزيعها على المواطنين بالحدائق العامة أثناء الاحتفالات بأعياد الربيع وشم النسيم مع التأكيد على جهاز النظافة برفع القمامة أولا بأول صباحا ومساء.

وشدد اللواء العربى السروى على الحماية المدنية والمتابعة الميدانية بتواجد الغطاسين المدربين والمرشدين بالقرى السياحية والشواطئ العامة لمواجهة أى طوارئ قد تحدث.