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القاضي يسمح بإجتماع «أبو إسماعيل» مع دفاعه لإعداد المرافعةفي «سب الشرطة »

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القاضي يسمح بإجتماع «أبو إسماعيل» مع دفاعه لإعداد المرافعةفي «سب الشرطة » القاضي يسمح بإجتماع «أبو إسماعيل» مع دفاعه لإعداد المرافعةفي «سب الشرطة »

حازم ابواسماعيل

قضت  محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار ” محمد محمود “  الجلسة الثانية في نظر معارضة ” حازم أبو إسماعيل ” على حكم حبسه عام في القضية المعروفة إعلامياً بـ ” سب الشرطة ” لتمكينه في الإجتماع مع الدفاع لإعداد المرافعة .

وكان أبو إسماعيل قد شكا في بداية الجلسة من عدم تمكنه من الإطلاع على ملف الدعوى بالإضافة لمنع إجتماعه مع محاميين دفاعه , متمسكاً في إبداء دفوعه الشكلية و الإجرائية مشدداً ان حقه في إبدائها لم يسقط على الرغم من إعتراضه الذي أظهره بالجلسة السابقة حول تقرير المعارضة الذي وصفها بـ ” المعارضة المزورة ” .

طالب الداعية السلفى في سياق مغاير بأن تأمر المحكمة بزيارتين له في السجن إحداها من أهله و الأخرى من محامييه دون ان تكون تلك الزيارة بحضور ضباط السجن و المباحث .

وتجدر الإشارة إلى أن محكمة جنايات الجيزة قد قضت بالسجن لمدة سنة مع الشغل على ” أبو إسماعيل” على ضوء إتهامه بسب وقذف ضباط الشرطة, وهجومه عليهم و وصفه الضباط بألفاظ يعاقب عليها القانون وإطلاق تصريحات مسيئة ضد وزير الداخلية .

 

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