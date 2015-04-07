تأجيل محاكمة 104 متهم في “أحداث بولاق” لجلسة 26 أبريل

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، محاكمة 104 متهمًا، فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة بولاق أبو العلا ، عقب فض اعتصامى النهضة ورابعة العدوية، الى جلسة 26 ابريل الجارى لإستكمال سماع شهود الإثبات.

وأمرت المحكمة بضبط وإحضار النقيب أحمد فاروق السيد مجاهد، معاون مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا لتغيبه للمرة الثانية عن الحضور بجلسة اليوم، للإدلاء بشهادته.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات عديدة، من بينها القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.

وتعود وقائع القضية على خلفية الدعوة لجمعة الغضب، عقب فض اعتصامى ميدانى النهضة ورابعة العدوية لأنصار المعزول محمد مرسى فى منطقة بولاق أبو العلا، حيث شهدت المنطقة اشتباكات بين الاهالي وبعض انصار الرئيس المعزول ، مما أسفر عن سقوط 6 قتلى وإصابة العشرات.