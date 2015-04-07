جنايات أسيوط تنظر محاكمة «الدابودية والهلايل» غدًا



> تواصل، محكمة جنايات قنا، والمنعقدة بمجمع محاكم أسيوط نظر محاكمة163 شخصا من عائلتي «الهلايل» و«الدابودية»، لاتهامهم بالقتل والشروع في أحداث الاشتباكات التى شهدتها بمحافظة أسوان فى القضية رقم 2793 جنايات قسم ثان أسوان لسنة 2014، والمقيدة برقم 797 كلي أسوان لسنة 2014.

وكانت المحكمة قد أجلت القضية لجلسة الغد لاستكمال سماع شهود الإثبات والبالغ عددهم 26 شاهد وتغريمهم 500 جنيه لكل منهم لعدم حضورهم الجلسات السابقة.

وتعقد الجلسة برئاسة، المستشار عادل عبد العال عبد الكريم ، وعضوية المستشارين معتز عبد الرحمن وياسر قطب.