الكنيسة الإنجيلية تستعد لصلاة عيد القيامة صباح الأحد

تستعد الكنيسة الإنجيلية للاحتفال بصلاة عيد القيامة المجيد، صباح الأحد القادم، بالكنيسة الإنجيلية بالأزبكية.

يترأس الصلاة القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ويشاركه أعضاء من السنودس “المجمع الإنجيلي” بالكنيسة الإنجيلية وعددًا من القساوسة.

وأشار القس رفعت، رئيس مجلس الإعلام والنشر بالسنودس الإنجيلى، أن احتفالات العيد تكون صبيحة الأحد وليس مساء السبت، موضحًا أنه يشارك فى الحضور مندوبًا عن رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، ويشارك فى الحضور محافظ القاهرة وعددًا من القيادات الأمنية والدينية، موضحًا أن الاحتفال سيشمل عظة روحية، ترانيم، وصلوات.