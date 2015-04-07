بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 5 مايو المقبل في محافظة كفرالشيخ

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، عن مواعيد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني على مستوى مدارس المحافظة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية.

وأوضح حلمى شوقى مدير شئون الطلبة بالمديريةأن امتحانات المرحلة الابتدائية للصفين الثاني والثالث تبدأ يومي 5 و6 مايو القادم, والصفين الرابع والخامس أيام 7 و9 و10 مايو, على أن تبدأ امتحانات الصف السادس الابتدائي أيام 11 و12 و3 و14 من مايو مضيفا أن امتحانات الصف الثالث الإعدادى ستبدأ من يوم الأحد 17 مايو وتستمر لنهاية الأسبوع.

من جانبه شدد الدكتور غازى البنوانى وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ على جميع القائمين على وضع أسئلة امتحانات آخر العام على البعد عن أية إشارة أو تلويح أو تنويه سياسي وأن تكون الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط وأن تكون من المنهج الدراسي, لافتا إلى أنه تم التنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ من أجل تأمين اللجان أثناء الامتحانات وتأمين جميع المراقبين والطلاب من أية محاولات لإثارة الفوضى ولضمان سير الامتحانات.