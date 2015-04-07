أخبار عاجلة

الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: صياغة العلاقات المصرية مع أي دولة تبدأ من الداخل -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 5 مايو المقبل في محافظة كفرالشيخ

Google+ Print
بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 5 مايو المقبل في محافظة كفرالشيخ بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 5 مايو المقبل في محافظة كفرالشيخ

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، عن مواعيد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني على مستوى مدارس المحافظة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية.

وأوضح  حلمى شوقى مدير شئون الطلبة بالمديريةأن امتحانات المرحلة الابتدائية للصفين الثاني والثالث تبدأ يومي 5 و6 مايو القادم, والصفين الرابع والخامس أيام 7 و9 و10 مايو, على أن تبدأ امتحانات الصف السادس الابتدائي أيام 11 و12 و3 و14 من مايو مضيفا أن امتحانات الصف الثالث الإعدادى ستبدأ من يوم الأحد 17 مايو وتستمر لنهاية الأسبوع.

من جانبه شدد الدكتور غازى البنوانى وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ على جميع القائمين على وضع أسئلة امتحانات آخر العام على البعد عن أية إشارة أو تلويح أو تنويه سياسي وأن تكون الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط وأن تكون من المنهج الدراسي, لافتا إلى أنه تم التنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ من أجل تأمين اللجان أثناء الامتحانات وتأمين جميع المراقبين والطلاب من أية محاولات لإثارة الفوضى ولضمان سير الامتحانات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا