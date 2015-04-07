مقتل جنديين في هجوم غرب تونس

أعلن المتحدث باسم الجيش التونسي، عن مقتل جنديين و إصابة ثلاثة في كمين لمتشددين غربي تونس.

وقالت مصادر محلية، إن الهجوم وقع أثناء ملاحقة قوات عسكرية لمسلحين إسلاميين في جبال مغيلة في سبطلة التابعة للقصرين، وفقًا لما جاء بموقع سكاي نيوز.

وكانت قوات الأمن قد تمكنت في وقت سابق من تفكيك مجموعتين مسلحتين على علاقة بالمشاركين في الهجوم على متحف باردو، سواء بالدعم اللوجستي أو بنقل الأسلحة أو بتوفير المخبأ.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية إن عدد العناصر الموقوفة في إطار الدفعة الثانية من المشتبه بهم في هجوم باردو، الذي راح ضحيته أكثر من 20 شخصاً، وصل إلى 46 عنصراً.