بالصور.. وصول 14 مصريا إلى عمان استعدادا لعودتهم للقاهرة مساء اليوم

وصل 14 مصرياً منذ قليل إلى مدينة صلالة العمانية قادمين من اليمن عبر معبر المزيونة، بعد أن قام المستشار حازم حنفى باستقبالهم هناك وتخليص إجراءات دخولهم لسلطنة عمان بالتعاون مع الجهات العمانية.

وقام بعض أبناء الجالية المصرية فى صلالة باستقبالهم فى أحد الفنادق هناك، لتناول وجبة الغداء ومن ثم بداية تجهيز وحجز تذاكر سفرهم للقاهرة مساء اليوم.



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مصريون لدى وصولهم صلالة



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عودة المصريين من اليمن



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ترتيب الأوراق استعدادا للرحيل



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مصرى عائد من اليمن



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مصريون عائدون من اليمن

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