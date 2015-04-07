العاهل السعودى: قواتنا تدافع عن الدين و بلاد الحرمين قبل كل شىء

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أن المملكة العربية السعودية تدافع عن الدين قبل أى شىء.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم مع قادة وكبار ضباط وزارات الدفاع، والداخلية، والحرس الوطنى ورئاستى الاستخبارات العامة والحرس الملكى.

وقال خادم الحرمين "يسعدنى أن أكون هذا اليوم بينكم، بين قواتنا التى تدافع عن ديننا قبل كل شى، وعن بلاد الحرمين، ومن دافع عن بلاد الحرمين وحدودها وأمنها الداخلى فهو يدافع عن وطن يستحق منا الدفاع عنه.

وتابع خادم الحرمين: "الحمد لله أن هذه الدولة نشأت وأنشئت على جمع أبناء هذه البلاد، تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، من أولها إلى تاليها، إلى عهد الملك عبدالعزيز، وأبنائه من بعده، سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله وأولياء العهود سلطان ونايف رحمهم الله جميعا".

واستطرد: "وأنا الآن لقبى كما هو رسميا خادم الحرمين الشريفين ومن خدم الحرمين الشريفين خدم دينه وبلاده، بلادكم قبلة المسلمين، كل مسلم يتجه لها فى اليوم خمس مرات، لذلك أمنها واستقرارها، الداخلى والخارجى مسئوليتنا جميعا".