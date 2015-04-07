محامى "المستريح": موكلى سيسلم نفسه فور الانتهاء من جدولة المديونيات

قال ضياء الجابرى، محامى أحمد مصطفى الشهير بـ"المستريح"، والصادر ضده قرارا ضبط وإحضار والمنع من السفر من النيابة العامة، لاتهامه بالنصب على المواطنين، أن موكله وعده بتسليم نفسه للسلطات بعد الانتهاء من جدولة المديونيات لسدادها على أقساط تنفيذا لوعده للأهالى، مؤكدا أن المستريح عرض على بعض الأهالى الذين تمكنوا من التواصل معه التصالح من خلال الأرباح والفوائد دون وصول المبالغ إلا أنهم أبدوا رفضهم التام لهذا العرض.

وأضاف دفاع المستريح فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن المقصود من إثارة قضية موكله هو الوقيعة بين هوارة قنا والعرب وليس المستريح ذاته، ولإحداث فتنة طائفية بين المسلمين والمسيحين، لأنه فى حال عدم إتمام عملية المصالحة ستحدث مجازر بين القبيلتين بعضهم البعض، مشيرا إلى أن المناديب المسئولين عن استلام الأموال من القبيلتين .

وأشار إلى أن موكله له عدة مشاريع بقنا وشرم الشيخ والغردقة ستتعرض للتدمير إن لم تنته أزمة المستريح أبرزها مصنع " أسمدة بتروكيماويات قنا " بالمنطقة الصناعية بقنا، وإحدى القرى السياحية الكبرى بالغردقة .

وأوضح دفاع المستريح أن موكله خريج المعهد العالى للحاسبات والمعلومات بالقاهرة، وأنه من مواليد 1973، وهو أب لـ3 أطفال ولدان وبنت، وينتسب إلى عائلة المستريح بقرية الدندرة الأثرية بقنا.

أحمد المستريح:"أنا صعيدى وما باكلش حق حد وبدأت التفاوض لإعادة الأموال"