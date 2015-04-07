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لليوم الثانى.. وزير الآثار يستكمل جولاته بمدن البحر الأحمر

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استكمل اليوم الثلاثاء، الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار، جولاته التفقدية بمدن محافظة البحر الأحمر، حيث تفقد مقر شركة الفوسفات بالقصير والذى قرر تسجيلها من ضمن الأماكن الأثرية، وكذلك مدينة "دوقلديانوس" الرومانية والتى تقع بطريق سفاجا – قنا.

وزير الآثار يتفقد مكان مدينة دوقلديانوس الرومانية -اليوم السابع -4 -2015
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وزير الآثار يتفقد مكان مدينة دوقلديانوس الرومانية

وأصدر وزير الآثار تعليماته، بتسجيل كل محتويات المبنى الإدارى الأثرى لشركة الفوسفات الإيطالية بالقصير، والذى يضم المبنى الإدارى معرضا لحيوانات محنطة قام بتحنيطها الإيطاليون، بالإضافة إلى معمل جيولوجى يحتوى على بعض الصخور وكذلك بعض الوثائق القديمة للشركة.

وزير الآثار والوفد المرافق له داخل المدينة الرومانية -اليوم السابع -4 -2015
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وزير الآثار والوفد المرافق له داخل المدينة الرومانية

وأكد الدماطى، أنه سيتم رفع كفاءة قسم القصير القديم ووضعه ضمن المناطق الأثرية بالمدينة، ويرجع تاريخه إلى عصر محمد على.

مدينة دوقلديانوس الرومانية بالبحر الأحمر -اليوم السابع -4 -2015
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مدينة دوقلديانوس الرومانية بالبحر الأحمر

وكان قد بدأ وزير الآثار الدكتور ممدوح الدماطى، صباح أمس الاثنين، جولة بزيارة المناطق الأثرية بمدينة القصير والذى بدأها بشونة الغلال وقسم القصير القديم والميناء واستراحة الملك الفاروق واستكمل زيارته اليوم بزيارة مدينة دوقلديانوس الرومانية ومقر شركة الفوسفات بالقصير.

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