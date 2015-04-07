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بالصور..طالب جامعى بأسيوط يطوف 20 محافظة بدراجته

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وصل أمير عبد المجيد" الطالب بالفرقة الثانية بكلية تجارة إنجليزى جامعة أسيوط، إلى محافظة كفر الشيخ بعد أن قطع 1900 كيلو بدراجته، زار خلالها 20 محافظة، ولم يتبق له إلا 7 محافظات فقط ليكون أول شاب يطوف المحافظات بالدراجة.

وأكد أمير، أنه قرر التعرف على ربوع من شرقها لغربها، ومن شمالها لجنوبها، "وقلت لنفسى علشان أعرفها صح لازم ألفها قرية قرية ومركز مركز"، واستخدمت دراجتى فى ذلك.

أمير فى طريقه لمدينة كفر الشيخ قادما من دسوق وسيدى سالم -اليوم السابع -4 -2015
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أمير فى طريقه لمدينة كفر الشيخ قادما من دسوق وسيدى سالم

وقال أمير، "المرحلة الأولى بدأت فى سبتمبر الماضى، وقطعت المسافة من أسيوط إلى أسوان، فى 6 أيام، ورجعت عشان ظروف الامتحانات، وبدأت الرحلة الثانية فى 22 مارس الماضى مضيفاً أرتدى خوذة، وملابس رياضية، وحقيبة ظهر، وهاتف وتابلت لتسجيل خطواتى بالتصوير، ومدونة صغيرة، وقليل من الطعام والمياه، هو زادى خلال رحلتى، لأستكمل العبور على المحافظات المتبقية، بالوجه البحرى ومدن القناة وسيناء، مصطحبا دراجتى الجديدة؛ "زقزوقة" الاسم الذى طرحته زميلة لى فاستحسنته، فهى سريعة، خفيفة الوزن إلى جانب محبتى لها التى تبدو كأب لابنته "دى غالية عاليا أنا حوشت واشتريتها".

أمير فى طريقه لكفر الشيخ وباقى 24كيلو -اليوم السابع -4 -2015
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أمير فى طريقه لكفر الشيخ وباقى 24كيلو

أمير على كوبرى دسوق وصورة سلفى وخلفه نهر النيل وعجلته -اليوم السابع -4 -2015
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أمير على كوبرى دسوق وصورة سلفى وخلفه نهر النيل وعجلته

أمير وبينه وبين دسوق 2كيلو -اليوم السابع -4 -2015
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أمير وبينه وبين دسوق 2كيلو

أمير فى أحد الشوارع بعابدين -اليوم السابع -4 -2015
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أمير فى أحد الشوارع بعابدين

أمير يجلس بجوار عجلته عقب الحادث فى دمنهور قبل انطلاقه لكفر الشيخ -اليوم السابع -4 -2015
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أمير يجلس بجوار عجلته عقب الحادث فى دمنهور قبل انطلاقه لكفر الشيخ

أمير يجلس مع أحد شباب قرية بكفر الشيخ -اليوم السابع -4 -2015
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أمير يجلس مع أحد شباب قرية بكفر الشيخ

أمير فى كفر الشيخ أثناء حديثه لليوم السابع -اليوم السابع -4 -2015
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أمير فى كفر الشيخ أثناء حديثه لليوم السابع


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