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بالصور.. البابا تواضروس من الإسكندرية: مصر فى حراسة الله إلى يوم الدين

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زار اللواء خالد محيى الدين رئيس حى العامرية، قداسة البابا تواضرس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لتقديم التهنئة بالأعياد المجيدة، بكينج مريوط بنطاق حى العامرية، وأكد كل منهما على أن قد أنعم الله عليها بالرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى أنقذ مصر وشعبها فى لحظة فارقة من تاريخ الوطن، وأن جيش مصر العظيم حمى مصر من الإنزلاق إلى المجهول.

أكد قداسة البابا تواضروس الثانى أن الشعب المصرى لحمة واحدة بطبيعته وجيناته وأن مصر فى حراسة الله إلى يوم الدين.

من جانبه قال اللواء خالد محيى الدين، رئيس حى العامرية، إن مصر لن ينال منها الإرهاب ويد الغدر أبد الدهر لأن الشعب المصرى صاحب رؤية وحضارة وقدم للإنسانية معانى الحب والحياة، وأضاء مشاعل النور والتنوير شرقاً وغرباً .

وأشار رئيس حى العامرية لليوم السابع، إلى أن اللقاء جاء فى إطار المحبة لشعب مصر جميعاً، كما تناول اللقاء كل ما يتعلق بالشأن الداخلى وما تتعرض له البلاد من الإرهاب، مشيرا إلى أن الرؤى والأفكار قد تلاقت فى حب مصر العظيمة.

رئيس حى العامرية يصافح البابا تواضروس -اليوم السابع -4 -2015
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رئيس حى العامرية يصافح البابا تواضروس

رئيس الحى يصافح أبونا يوساب -اليوم السابع -4 -2015
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رئيس الحى يصافح أبونا يوساب

البابا تواضروس يتوسط رئيس الحى والكاهن -اليوم السابع -4 -2015
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البابا تواضروس يتوسط رئيس الحى والكاهن

البابا تواضروس يتناقش مع رئيس الحى -اليوم السابع -4 -2015
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البابا تواضروس يتناقش مع رئيس الحى

الجلسة تضمنت مناقشة الشأن الداخلى -اليوم السابع -4 -2015
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الجلسة تضمنت مناقشة الشأن الداخلى

البابا تواضروس يرحب برئيس حى العامرية -اليوم السابع -4 -2015
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البابا تواضروس يرحب برئيس حى العامرية


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