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ضبط سورية بالمطار لمحاولتها تهريب 107 آلاف ريال و7000 دولار للسعودية

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ضبط سورية بالمطار لمحاولتها تهريب 107 آلاف ريال و7000 دولار للسعودية ضبط سورية بالمطار لمحاولتها تهريب 107 آلاف ريال و7000 دولار للسعودية
تمكنت سلطات التأمين بمطار القاهرة الدولى اليوم الثلاثاء برئاسة العميد أيمن عبد الفتاح من القبض على راكبة سورية الجنسية حاولت تهريب مبلغ مالى قدره 107 آلاف ريال، و7000 دولار أمريكى إلى المملكة العربية ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأفاد مصدر أمنى أنه أثناء اتخاذ الإجراءات التأمينية المتبعة على متن خطوط طيران المتجهة إلى الجوف اشتبهت الخدمة المعينة على جهاز كشف الحقائب بالآشعة "الإكس راى" بوجود جسم معتم داخل حقائب الراكبة السورية وبفتح حقائبها عثر بداخلها على مبلغ مالى قدره 107 آلاف ريال و7000 دولار أمريكى وقد أخفت الراكبة المضبوطات بين طيات ملابسها وداخل حقائبها .

أمر اللواء علاء الدين على مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار بتحرير محضر بحقها، واتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة الراكبة للنيابة.

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مصر 365

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