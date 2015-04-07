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حازم أبو إسماعيل بـ"سب الشرطة" يطالب المحكمة بتمكينه من الدفاع عن نفسه

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حازم أبو إسماعيل بـ"سب الشرطة" يطالب المحكمة بتمكينه من الدفاع عن نفسه حازم أبو إسماعيل بـ"سب الشرطة" يطالب المحكمة بتمكينه من الدفاع عن نفسه
استمعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد محمود محمد وعضوية المستشارين عبد الحميد كامل، وأحمد عزيز الفقى، المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بأكتوبر، إلى "حازم صلاح أبو إسماعيل" فى ثانى جلسات المعارضة على حكم حبسه عاما فى قضية سب الشرطة، وطلب من هيئة المحكمة تمكينه من الدفاع عن نفسه إلى جانب حضور باقى المحامين معه، كما قرر أن كل ما ذكره فى الجلسة الماضية لم يكن من باب الدفاع.

وطالب أبو إسماعيل من المحكمة، تكليف النيابة العامة بتمكينه من إلزام إدارة السجن من إدخال ملف الدعوة ليطلع على القضية، كما طالب باستدعاء العقيد ياسر يوسف ومأمور السجن والرائد هيثم الألفى لسماع أقوالهم.

وطالب بأن تصرح له المحكمة بزيارة استثنائية للمحامين وأسرته أو أحدهم وعدم حضور ضباط المباحث الزيارة، وتمسك بحقه فى إبداء دفاعه وطلب مشاهدة الفيديو المذكور فى القضية، وطالب فى النهاية أن تثبت المحكمة تلك الطلبات وتطلعه فى حالة قبولها أو رفضها.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، قضت بالسجن سنة مع الشغل، على حازم صلاح أبو إسماعيل، مؤسس حزب ''الراية'' السلفى، فى اتهامه بسب وقذف ضباط الشرطة، وهجوم أبو إسماعيل على جهاز الشرطة من خلال مقاطع على الإنترنت، ووصف الضباط بألفاظ يعاقب عليها القانون، وأطلق تصريحات بها عبارات مسيئة ضد وزير الداخلية آنذاك، اللواء أحمد جمال الدين.

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مصر 365