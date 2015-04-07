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سلطات المطار تلقى القبض على مصريين حاولا تهريب 200 ألف درهم إماراتى

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سلطات المطار تلقى القبض على مصريين حاولا تهريب 200 ألف درهم إماراتى سلطات المطار تلقى القبض على مصريين حاولا تهريب 200 ألف درهم إماراتى
تمكنت سلطات التأمين بمطار القاهرة الدولى، اليوم الثلاثاء، برئاسة العميد أيمن عبد الفتاح من إلقاء القبض على راكبين مصريين، حاولا تهريب 200 ألف درهم إماراتى إلى قطر، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحريز المبلغ المضبوط وإحالة الراكبين إلى النيابة.

وأفاد مصدر أمنى بأنه أثناء اتخاذ الإجراءات التأمينية المتبعة على ركاب الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية القطرية المتجهه إلى الدوحة اشتبهت الخدمة المعينة فى الراكبين، وبتفتيش حقائبهما تبين أخفاؤهم لمبلغ مالى قدره 150 ألف درهم إماراتى إضافة إلى 50 ألف درهم أخرى أخفاها داخل طيات ملابسهما.

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مصر 365