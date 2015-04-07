تأجيل محاكمة 104 متهمين بـ"أحداث شغب بولاق أبو العلا" لـ26 أبريل

أرجأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة 104 متهمين فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة بولاق أبو العلا والسبتية بين الإخوان وأهالى المنطقة، على خلفية الدعوة لجمعة الغضب، عقب فض اعتصامى النهضة ورابعة العدوية، مما أسفر عن سقوط 6 قتلى وإصابة العشرات، لـ26 أبريل لسماع شاهدى الإثبات الثالث والخامس.

وأمرت المحكمة بضبط وإحضار معاون مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا شاهد الإثبات الثالث، كما أمرت بعرض المتهم على خليل على خليل على الطب الشرعى لتحديد ما إذا كان بقاؤه بالحبس الاحتياطى يؤثر على حياته من عدمه.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين عماد عطية وصفاء الدين أباظة وسكرتارية حمدى الشناوى.

كانت نيابة وسط القاهرة الكلية برئاسة المستشار على داود، ووجهت لهم 12 اتهامًا من بينها القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة، وكانت مناظرة النيابة لجثث الضحايا الستة قد أكدت وفاتهم جميعًا متأثرين بطلقات الرصاص الحى.