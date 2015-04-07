آن هاثاواي تقلد مايلي سايرس في أغنيتها Wrecking Ball

نجحت النجمة الأمريكية Anne Hathaway باحترافٍ تامٍّ في تقليد النجمة Miley Cyrus في أدائها أغنيتها الشهيرة Wrecking Ball.

وظهرت الممثلة البالغة من العمر 32 عاماً في برنامج "Lip Sync Battle" الذي يقدّمه مغني الراب والممثل L.L. Cool J جي، على قناة Spike TV، وعليها ملابس داخلية بيضاء مطابقة للّتي ارتدتها Miley في أغنيتها الجريئة.

واللافت أنّAnne المعروفة ببراءة وجهها وعفويّتها أتقنت تقليد حركات Miley في أغنية Wrecking Ball، سواء في مواكبتها لشفاهها، أو في ملابسها وتسريحة شعرها، بالإضافة إلى تمرجحها على كرة حديدية بكلّ جرأة وإغراء.

يُذكر أن الجمهور الحاضر في الحلقة تفاعل مع الممثلة كثيراً، كما أن منافستها في البرنامج Emily Blunt كانت تجلس أثناء متابعتها لها وعلامات الدهشة الشديدة بادية على وجهها.

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