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جيمس بوند مصاب... وتصوير فيلم "Spectre" يتوقف

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الثلاثاء 07-04-2015 14:46

أصيب الممثل البريطاني Daniel Craig، بطل أحدث أجزاء سلسلة أفلام James Bond، أثناء تصوير الفيلم الذي يحمل اسم ''Spectre''.
وخضع الممثل البالغ من العمر 47 عاماً لعملية جراحية بسيطة في ركبته، في إحدى مستشفيات مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
وإثر إصابةDaniel قام المسؤولون عن العمل بمنح باقي الفريق إجازة لمدة أربعة وعشرين ساعة، برغم أنّ مصدراً مقرّباً من الممثل أكّد أنه لن يُكمل التصوير قبل 22 أبريل الجاري.
يُذكر أنّ Spectre هو الفيلم الـ24 من سلسلة أفلام "James Bond"، وكان تصوير أولى مشاهده قد بدأ في مطلع الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر الماضي، في عدد من الدول، هي المملكة المتحدة وإيطاليا والمكسيك والمغرب. وقد تمّ تحديد موعد لطرحه على الجمهور في دور العرض السينمائية، في 6 نوفمبر المقبل.

 

بالفيديو: جيمس بوند ينجو من الموت حرقاً

 

 

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