خالد الشاعر يرى أن البخل أهم سبب لخلع الزوج وداليا البحيري لا تستبعد زواجها مرة ثالثة

إيمان إبراهيم

استضافت الفنانة أروى في حلقة امس من برنامج "خليها علينا" الإعلامي خالد الشاعر والفنانة داليا البحيري.

في البداية تحدّث خالد الشاعر عن طفولته وقال" أنا كنت مدللاً عند أهلي لكوني وحيداً بين شقيقتين ، لكن والدتي كانت "كيوت" وتضع الحر على شفتيً لمعاقبتي، وبعد دقيقيين كانت تأتي إليً وهي تبكي ومن ثم تعتذر مني".

كما تحدث خالد الشاعر عن جدّه، وأوضح "هو كان مسؤولاً في الأوقاف في البحرين وكان يعيّن الخطباء في المسجد، وعندما كنت استيقظ كان يعطيني الجرائد، وبفضله أصبحت مذيعا. في صغري متوفقاً في المواد الدينية وكنت أحتل المراتب الأولى في التجويد ولكني كنت متفوقاُ أيضاً في الرياضيات والعلوم".

وعن تجربة برنامج "شكلك مش غريب"، أوضح "ما قبل هذه التجربة ليس كما بعدها، وصارالناس يطلبون مني أشياء غريبة".

عن الاسباب التي تجعل الزوجة تخلع زوجها، أكد الشاعر"الاسباب كثرة في هدا الزمن، وفي مقدمتها البخل"، اما أكثر موقف محرج مرّ عليه خلال تقديم برنامج "صباح الخير يا عرب"، فأشار الى انه كان لقاؤه مع الفنانة سعاد عبدالله، عندما طرح عليه سؤال أجابته بأن فيه تخلفاً، وقال انه كان يريد أن يطرح عليها سؤالا يضرب على "اليوتوب" لكي يعرف كل الناس انه مقدم في برنامج "صباح الخير يا عرب" فطرح عليها سؤال عن الثنائية التي تجمعها بالفنان عبد الحسين عبد الرضا والربط بين اسميهما عند الناس وطريقة التعامل بينهما، وحققت الحلقة أكثر من مليون مشاهدة على اليوتيوب، وأضاف "في احد ايام كانت الفنانة سعاد عبد الله تصور مسلسل في مكان قريب من مكان التصوير الدي تصور فيه زوجته أسيل عمران أحد مسلسلاتها، فاقتربت منها لكي تلقي عليها التحية، فقال احدهم للفنانة سعاد العبد الله "أسيل هي زوجة مذيع برنامج "صباح الخير يا عرب"، فردت عليه " معقول هذه البنت النعومة متزوجة من هذا الوحش".

خالد الشاعر تحدث عن موهبته في كتابة الشعر والخواطر والقصص القصيرة والقى قصيدة عن لندن، كما أشار أنه يرغب بتقديم بتقديم برنامخ آخر غير "صباح الخير يا عرب"،

عن عودته الى زوجته اسيل عمران، أجاب" أسيل عمران هي قدري"، وأضاف" أنا ضد المسلّمات والبديهيات، كأن يقال أن الإنسان يجب أن ينجب بعد الزواج، عندما خطبنا، كنا نتساءل كم يمكن أن نستمر معاً، وكنا نقول 4 أو 5 سنوات لأننا نعرف أنه من المستحيل ان يستمر شخصان يعملان في مجالنا في زواجهما مدى الحياة. فانفصلنا وعدنا الى بعض ثلاث مرات. وما يضمن استمراية زواجنا في المرحلة المقبلة هو عدم اكتراثي لامور كانت تزعجني في السابق وهي تفعل الشيء نفسه. ولكن هذه الأمور ليست هي التي تضمن استمرارية زواجنا، بل نحن مستمران لان الظروف مناسبة ولكن أحدا لا يمكن أن يعرف ماذا يمكن أن يحصل. أنا وأسيل نحب بعضنا، ولكن الحب ليس هو ما يضمن استمرارية الزواج، بل يمكن أن يكون حبنا للآخر هو دافع للابتعاد عنه". وأضاف" عندما أتيحت الفرصة امام أسيل للتمثيل في الكويت، صارت تبكي وتقول لي" لا يمكنني ان أتركك وأسافر الى الكويت من يغسل لك ملابسك ويحضر لك الفطور" وأنا نصحتها بالسفر وكانت النتيجة أنها حققت نفسها ونجحت وانا اليوم أغسل ملابسي بنفسي وأتناول فطوري في "ام بي سي".

خالد قال إنّ ظروف عملهما تجعلهما يبتعدان عن بعضهما كثيرا، وقال" إذا توفرت العلاقة خير وبركة وإذا غابت نحاول أن نعيش من دونها".

عما إذا كان يفكر بالإنجاب من أسيل قال" ما الذي يجبر المرأة على تعب الإنجاب وتربية الأولاد. صحيح الامومة رسالة ولكن إذا تحققت في وقتها. نحن أنجبنا طفلاً ومات ولو أنه عاش لما كانت وصلت اسيل للذي هي عليه اليوم ولا انا حققت ما وصلت اليه. انا لا أقول ان الطفل عائق ولكن الناس بطبائع مختلفة، وأسيل مندفعة في العمل وانا مثلها".

داليا البحيري:

ضيفة الحلقة الثانية الفنانة داليا بحيري، تحدثت بداية عن مسلسلها الجديد "يوميات زوجة مفروسة" للكاتبة أماني درغام وقالت "أكثر شيء يفرس المرأة هو الرجال ومن ثم الأولاد والجيران والدراسة".

عن كليب "سمرا بعيون كحلية" للفنان علي الحجار والذي شاركت به كموديل مع الفنانة رانيا يوسف، قالت "كان من المفترض أن نشارك في تصوير إعلان ولم نكن نعرف اننا سنشارك في تصوير فيديوكليب مع الفنان علي الحجار".

وأكدت أن الفنانة رانيا يوسف منافسة لها، وأضافت " رانيا شاطرة جدا ولك أنا لست كسولة، ولكنه الحظ. احيانا ارتبط بعمل ومن ثم أنتظر لكي يعرض عليً العمل".

ثم تحدثت عن ابنتها قسمت حفيدة الفنان الراحل فريد شوقي، والتي فقدت والدها فريد المرشدي قبل عدة أشهر وقالت انها استشارت طبية نفسية قبل أن تخبرها بوفاته، لأنها لم تكن تعرف كيف تنقل اليها الخبر وأضافت" عندما انهت سنتها الدراسية قلت لها الحقيقة وهي عصبت كثيراً وكنها كانت تشعر بينها وبين نفسها أن والدها مات".

وعن أمكاية زواجها مرة ثالثة، أوضحت داليا" لا أعرف، ولكنني حالياً لا أفكرفي الزواج، مع أنه أمر وارد ويمكن أن يحصل".