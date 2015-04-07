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ماذا يفعل أمير مع السلطانة هيام في برلين؟

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ماذا يفعل أمير مع السلطانة هيام في برلين؟ ماذا يفعل أمير مع السلطانة هيام في برلين؟

الثلاثاء 07-04-2015 17:58

إلتقى الممثل التركي مراد يلدريم الشهير بـ"أمير" زميلته مريم أوزيرلي الشهيرة بـ"السلطانة هيام"، لأول مرة على مائدة الغداء في برلين، خلال زيارة مراد البلد لافتتاح فيلمه "تحدث بقدر الزوج"، حيث تبادل الممثلان الأحاديث الفنيّة والوديّة.
وأتى هذا اللقاء بدعوة من مدير مكتب شركة "O3 العربية للإنتاج الفني" في تركيا، كمقدمة لتعاون الممثلين في مسلسلهما الدرامي المقبل المفترض البدء في تصويره وعرضه في شهر سبتمبر/أيلول المقبل، والذي سيخرجه يامور تايلان.
وتؤدي مريم في المسلسل دور ممرضة يقع في حبها رجلين ويتنافسان على قلبها.
يشار إلى أن مريم أوزيرلي تعيش حالياً في ألمانيا، ومن المقرر عودتها إلى اسطنبول مع ابنتها لارا عند إبلاغها ببدء تصوير مسلسلها الجديد.

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سيدتي