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سوريا والأردن وفلسطين تحصد جوائز منتدى الإسماعيلية للإنتاج المشترك

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سوريا والأردن وفلسطين تحصد جوائز منتدى الإسماعيلية للإنتاج المشترك سوريا والأردن وفلسطين تحصد جوائز منتدى الإسماعيلية للإنتاج المشترك

كتب : محمد عبد الجليل السبت 08-06-2013 22:02

أُعلنت منذ قليل جوائز منتدى الإنتاج العربي المشترك، الذي أقيم لأول مرة على هامش فعاليات الدورة الـ16 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للسينما التسجيلية والقصيرة.

وفاز بالجائزة الأولى المخرج السوري نضال الدبس عن فيلمه "سينما وهبي"، الذي يحكي قصة إحدى قاعات السينما بمنطقة الحلمية بالقاهرة، تم إغلاقها منذ أكثر من 30 عاما. وتبلغ قيمة الجائزة خمسة آلاف دولار مقدمة من الجامعة الأمريكية.

وبالمركز الثاني فازت المخرجة الفلسطينية سماهر القاضي عن فيلمها ذي العنوان المؤقت "شفت تحرش". والجائزة عبارة عن تسهيلات لتصوير الفيلم باستوديو . ويدور الفيلم حول تنامي حركات حقوق المرأة في مصر، ويرصد حكايات مجموعة من السيدات المناضلات.

أما الجائزة الثالثة فذهبت إلى الفنانة الفلسطينية الأردنية ساندرا ماضي، وهي جائزة عن تصحيح الألوان لفيلم "ساكن"، الذي يدور حول الصداقة والتضحيات وطبيعة العلاقات الإنسانية بين البشر.

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