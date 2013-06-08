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عاجل| مجهولون يحرقون مقر "تمرد" بالإسكندرية.. ونقل عضو بالحملة للمستشفى

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عاجل| مجهولون يحرقون مقر "تمرد" بالإسكندرية.. ونقل عضو بالحملة للمستشفى عاجل| مجهولون يحرقون مقر "تمرد" بالإسكندرية.. ونقل عضو بالحملة للمستشفى

كتب : حازم الوكيل ومروة مرسي منذ 7 دقائق

أشعل مجهولون النار في مقر حملة تمرد بالإسكندرية، ما أحرق كميات من الاستمارات، وأصاب أحد أعضاء الحملة الذي تم نقله على الفور إلى المستشفى الأميري الجامعي.

وأعلنت الحملة عن حريق المقر، الذي يقع في مقر "المجلس الوطني" على كورنيش الشاطبي وسط المدينة، في الوقت الذي يحتشد فيه المئات من المواطنين أمامه للاطمئنان على الأوضاع وسلامة التوقيعات الشعبية على استمارات سحب الثقة من الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين.

وقال أحمد إبراهيم، منسق الحملة بغرب الإسكندرية، إن الحملة تتهم الجماعة والنظام وقيادتهما بالتحريض والتسبب في الحريق، خوفًا من تصاعد وتيرة الرفض الشعبي لهما.

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