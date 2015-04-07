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تخلص من حزامك النارى ومضاعفاته على العين فى 14 يوما

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تخلص من حزامك النارى ومضاعفاته على العين فى 14 يوما تخلص من حزامك النارى ومضاعفاته على العين فى 14 يوما
الحزام النارى من الأمراض الفيروسية التى يصاب بها البعض، وتؤثر على الألياف العصبية مما يحدث مضاعفات تؤثر على العين.

وحول هذا يقول الدكتور أحمد الصاوى استشارى طب وجراحة العيون إن الحزام النارى يعد مرضا فيروسيا يحدث نتيجة الإصابة بفيروس الهربس، ويكون كامنا فى الألياف العصبية بالأخص فى منطقة الوجه والرقبة، لافتا إلى أن هذا المرض ينشط عندما يحدث ضغط عصبى أو نقص فى المناعة أو ضعف عام فى الجسم، وينتشر على أطراف الخلايا العصبية فيقوم الفيروس بمهاجمة العضو المتواجد به الفيروس.

مضاعفات الحزام النارى على العين


>وأضاف الدكتور أحمد الصاوى أن الحزام النارى عبارة عن التهابات جلدية ينتج عنها تقرحات وطفح جلدى يتسبب فى آلام شديدة فى الوجه وينتشر على جفون العين من خلال وصوله للألياف العصبية المغذية لقرنية العين، فيؤدى إلى الإصابة بقرحة متكررة فى العين، ونادرا ما يهاجم الشبكية والعصب البصرى.

أعراض الإصابة بالحزام النارى


>وأشار الصاوى إلى أن أعراض الحزام النارى تظهر على شكل طفح جلدى شديد وتقرحات وألم شديد بالمنطقة المصابة، موضحا أنه عند الإصابة بالمرض يكون العلاج من خلال أدوية ضد الفيروس، سواء مراهم أو كريمات أو عن طريق الفم، وتكون مدة كورس العلاج 14 يوما.

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