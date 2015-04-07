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نظف جسمك من السموم بعصير الجزر والليمون

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نظف جسمك من السموم بعصير الجزر والليمون نظف جسمك من السموم بعصير الجزر والليمون
الجزر من أهم الخضراوات ذات اللون والطعم المميز، ويحتوى على العديد من الفوائد الهامة لصحة الإنسان، ويمكنك تناول كعصير للحصول على العديد من الفوائد.

وفى هذا السياق، تشير الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، أن عصير الجزر يحتوى على العديد من فيتامينات الهامة للجسم، كفيتامين "أ و ب و ج و د" ويحتوى على الأملاح القلوية، ونسبة من الألياف.

وتنصح أخصائية التغذية العلاجية، بتناول عصير الجزر لأنه يساعد على التخلص من السموم المتراكمة داخل الجسم، كما أنه يحد من إصابتك بالإمساك، ويحد من حدوث التهابات فى الكلى، ويمنع ارتفاع نسبة السكر فى الدم.

وتقدم أخصائية التغذية العلاجية، طريقة إعداد عصير الجزر كامل الفوائد الغذائية، عن طريق:

1- 8 حييات من الجزر، وعصير ليمون.
>2- نقوم بوضع الجزر مع عصير الليمون فى الخلاط مع إضافة القليل من الماء وسكر حسب الرغبة.
>3- يمكنك وضع ثمرة تفاح مع الخليط وذلك حسب الرغبة.

وتنصح د. علا، بتناول هذا العصير بكثرة لمرضى السكر، وأيضا الأشخاص الذين يعانون من حساسية الجزر.

- كوب جزر يوميا يخلصك من حب الشباب وتجاعيد البشرة
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