دليلك لتنظيف فراشي المكياج

عندما يتعلق الأمر بعالم المكياج فبالتأكيد ستجدين الكثير من اختلافات حول كيفية اختيار نوع الفرشاة المناسبة لظلال العيون؛ فالبعض يعتقد أنّ شراء فرشاة غالية الثمن سيساعد في الحصول على نتيجة أفضل!

ولكن الأمر الأكثر أهميةً فيما يتعلق بفرشاة ظلال العيون هو أن تكون فرشاةً نظيفةً سواء كانت غالية الثمن أو رخيصةً؛ فلابد أن يكون لديك استعداد تام لتنظيف فرشاة المكياج الخاصة بك مرةً أسبوعيّاً على الأقل؛ فإذا كنت تحافظين على فرشاة مكياجك نظيفة سوف تستمر معك لأطول وقت ممكن؛ وللتعرف أكثر على أفضل طريقة للعناية بفرشاة مكياجك وغسلها وتنظيفها إليك الدليل التالي:

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1.ضعي ملعقة من الشامبو في وعاء مملوء بالماء الدافئ.

2.ضعي بها الفرشاة واتركيها لمدة عشر ثواني، ثم اشطفيها بالماء البارد.

3.اتركي الفرشاة لتجف واسمحي لها بأخذ الوقت الكافي لها لتجف.

4.وإذا كنت تستخدمين فرشاة واحدة لجميع ألوان ظلال العيون فعليك تنظيفها بعد كل استخدام وباستمرار حتى لا تتراكم عليها الكثير من الألوان.

5.أخيراً احرصي دائماً على وجود منشفة يدوية قديمة أو منديل سميك لتنظيف الفرشاة عند وضعك للظلال.

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